Espanha extradita assassino de ex-premiê da Sérvia O Tribunal Nacional da Espanha aprovou nesta quarta-feira a extradição para a Sérvia de Vladimir Milisavljevic, um dos condenados pela assassinato do primeiro-ministro sérvio Zoran Djindjic em 2003, segundo uma fonte do tribunal. Milisavljevic, conhecido na Sérvia como Budala ("O Bastardo") foi sentenciado em um julgamento que não contou com sua presença em 2007 a 35 anos de prisão pela sua participação, junto com outros membros do clã Zemun, no ataque à Djindjic em Belgrado. Djindjic, antes de ser primeiro-ministro, foi prefeito de Belgrado no final dos anos 1990.