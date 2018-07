Espanha já conta com três suicídios ligados a despejo

O homem morto enfrentava um processo de despejo, mas não há confirmação imediata se ele era inquilino ou proprietário da casa, nem se o despejo está relacionado a problemas financeiros. Ontem, o governo da Espanha anunciou a suspensão de dois anos para os despejos domiciliares de pessoas mais vulneráveis, após pressão popular devido aos suicídios ligados a uma onda de execuções de hipotecas.

No dia 9 de novembro, a ex-política socialista Amaia Egana, de 53 anos, pulou da janela de seu apartamento no município basco de Baracaldo, enquanto oficiais de justiça estavam a caminho para despejá-la. Seu suicídio aconteceu 15 dias depois da morte de José Luis Domingo, também de 53 anos, que se enforcou pouco antes dos agentes chegarem à sua casa, na cidade de Granada. As informações são da Dow Jones.