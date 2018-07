Espanha: mais de 800 mil protestam contra medidas

No entanto, as estimativas do governo para o número de manifestantes podem ser conservadoras. Com base em imagens fotográficas e estimativas de densidade da multidão, o jornal El País calculou que só no centro de Madrid o número de manifestantes chegou a 175 mil. Enquanto isso, o dados estatais indicaram apenas 35 mil pessoas no local.

A quarta-feira também contou com a segunda greve geral em oito meses na Espanha. Os principais sindicatos do país disseram que milhões de trabalhadores aderiram à greve e mais de um milhão participaram do protesto em Madri contra as medidas de austeridade.

Jovens espanhóis queimaram lixeiras no centro de Madri, quebraram as janelas de um restaurante e atiraram garrafas e pedras contra a polícia, que respondeu com balas de borracha e golpes de cassetetes. Em Barcelona, os manifestantes deixaram uma van da polícia em chamas. As informações são da Dow Jones.