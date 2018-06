Espanha: Maquinista não sabe explicar alta velocidade O maquinista do trem que descarrilou na semana passada no noroeste da Espanha, causando a morte de 79 pessoas, admitiu a um tribunal que viajava a mais do que o dobro da velocidade permitida para aquele trecho da via férrea, mas não soube explicar o motivo. A admissão do maquinista Francisco José Garzón Amo consta de um vídeo divulgado hoje por um jornal local.