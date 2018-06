Espanha: Maquinista recebeu 3 avisos para frear

O maquinista Francisco José Garzón Amo conversava ao telefone com um inspetor ferroviário no momento em que soou o primeiro alerta na cabine. Uma análise da "caixa-preta" do trem mostrou que o último alerta foi dado 250 metros antes do ponto do descarrilamento, perto da estação de Santiago de Compostela.

Naquele momento, o trem viajava a 195 quilômetros por hora. O limite de velocidade naquele trecho da via férrea era de 80 quilômetros por hora. Quatro segundos depois, o maquinista acionou os freios de emergência. Quando isso aconteceu, no entanto, as rodas da composição já começavam a perder contato com os trilhos.

Garzón Amo admitiu perante um tribunal que viajava bem acima do limite de velocidade, mas não sou explicar por que não freou antes. Fonte: Associated Press.