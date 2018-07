Espanha: moradores protestam contra greve dos lixeiros Moradores do município de Jerez de la Fronteira, na Andaluzia (sul da Espanha) queimaram dezenas de latões de lixo nesta quarta-feira, após 20 dias de greve dos garis que transformaram a cidade, famosa pela produção do vinho fortalecido Xerez, em um verdadeiro depósito de lixo. Os bombeiros de Jerez tiveram que apagar 85 incêndios provocados na madrugada de hoje pelos moradores, furiosos com a greve e o acúmulo do lixo.