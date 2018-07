Espanha nega origem de surto e ameaça recorrer à OMC A Espanha negou veementemente hoje que os pepinos exportados pelo país tenham provocado o surto de contaminação com a bactéria Escherichia coli (E.coli) na Europa. Pelo menos 12 pessoas morreram na Alemanha. Autoridades espanholas afirmaram que vão recorrer à União Europeia (UE) e eventualmente à Organização Mundial do Comércio (OMC) por causa dos "enormes danos" que as acusações provocarão em sua indústria. Produtores da Espanha disseram que vão perder milhões de euros no comércio internacional, depois de autoridades da Alemanha terem relatado que vestígios da bactéria foram encontrados na semana passada em pepinos orgânicos produzidos no sul da Espanha.