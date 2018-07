Espanha: piloto da força aérea morre em acidente

A pasta disse, em comunicado, que o avião, um Northrop F-5, aparentemente teve uma falha na turbina e bateu forte no chão enquanto tentava realizar um pouso de emergência perto da base da força aérea de Talaver la Real. O instrutor do voo morreu com o impacto e seu estudante foi levado para um hospital local.

A força aérea espanhola já teve 14 pilotos mortos em acidentes e perdeu 12 aviões F-5 desde 1984. As informações são da Associated Press.