Espanha: Prado abrirá segunda-feira para aumentar renda O Museu do Prado espera que seu novo calendário de funcionamento, com aberturas às segundas-feiras e portanto nos sete dias da semana, traga uma renda extra e ajude a instituição a sobreviver após um corte de 25% nos subsídios do governo espanhol. O diretor do Prado, Miguel Zugaza, disse nesta quinta-feira que com a abertura todos os dias da semana o número de visitantes deverá crescer em até 250 mil por ano. Esses visitantes, espera-se, trarão uma renda extra de ? 1,5 milhão (US$ 1,9 milhão). A abertura na segunda-feira começa dia 23.