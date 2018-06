Espanha prende dois suspeitos de envolvimento com Estado Islâmico

ALGECIRAS, ESPANHA - A polícia da Espanha prendeu um homem e uma mulher na cidade de Algeciras, no sudoeste do país, por suspeita de envolvimento com o grupo extremista Estado Islâmico.

As autoridades informaram que os dois se preparavam para deixar o país, rumo ao Marrocos, com seu filho pequeno e supostamente faziam parte de um grupo de apoio ao Estado Islâmico que também faria recrutamento de jihadistas. O grupo seria formado, ainda, por outros jihadistas que planejavam missões suicidas na Síria.

De acordo com nota divulgada pela polícia espanhola, o homem preso neste sábado era do Marrocos e a mulher, da Espanha, e ambos viviam na cidade de Granada. Os investigadores descobriram que o irmão do homem preso morreu em um atentado suicida e estavam procurando o casal.

A Espanha já deteve ao menos 18 pessoas sob a acusação de ter ligação com o Estado Islâmico. / AP