Espanha prende ex-líder do grupo separatista basco ETA Um ex-líder do grupo separatista basco ETA foi preso nesta sexta-feira, segundo informou o Ministério do Interior da Espanha. Harriet Aguirre Garcia, de 35 anos, é acusado do assassinato de um vice-prefeito espanhol em 2011. Em 2005, ele havia sido preso na França e deportado para a Espanha. Não ficou claro quando e porque ele foi libertado após esse episódio, nem o motivo da nova prisão.