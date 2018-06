Espanha: primeiro-ministro defende medidas austeras O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, defendeu neste domingo as duras medidas de austeridade de seu governo destinadas a melhorar a previsão econômica sombria para o país, um dia após dezenas de milhares de espanhóis saírem às ruas para protestar contra o modo que ele conduz a pior crise na Espanha em décadas. Rajoy disse que as medidas eram "necessárias", haja vista a terrível situação do país, com uma taxa de desemprego de quase 25%.