Espanha proibirá uso de celulares por maquinistas

O anúncio foi feito nesta terça-feira por Ana Pastor, ministra de Fomento da Espanha. Ainda segundo ela, o governo pretende instalar "caixas-pretas" similares às usadas em aviões para ter um panorama mais completo em futuros incidentes ocorridos em viagens de trem.

Em depoimento a investigadores, o maquinista do trem acidentado em julho admitiu que viajava muito acima da velocidade recomendada para o trecho e que conversava com um colega ao telefone momentos antes da tragédia. Ele deve ser indiciado formalmente por homicídio múltiplo por negligência. Fonte: Associated Press.