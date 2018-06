Espanha propõe compartilhamento de embaixadas

"Não é descabido pensar que em muito pouco tempos compartilharemos embaixadas, consulados e escritórios comerciais com países da Aliança do Pacífico", disse hoje o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel García-Margallo, durante café da manhã com sua homóloga colombiana María Ángela Holguín.

García-Margallo explicou que a ideia de compartilhar embaixadas já funciona na União Europeia (UE) e sublinhou a importância de se buscar alternativas em momentos de escassez de recursos. A crise econômica levou o governo espanhol a fechar embaixadas e consulados, principalmente em países africanos, mas também na Europa.

A Espanha é Estado observador na Aliança do Pacífico. Fonte: Associated Press.