Espanha: Rajoy obtém apoio de líderes a medidas

Após a reunião, os líderes do PP divulgaram uma declaração conjunta manifestando seu compromisso com a meta de déficit orçamentário e com as reformas econômicas do governo. A iniciativa, segundo o El País, é um esforço do governo Rajoy para mostrar aos mercados que conta com uma maioria absoluta e autonomia para levar adiante as propostas para enfrentar a crise econômica e financeira da Espanha.

Segundo o diário espanhol, durante a reunião na sede nacional do partido do premiê, em Madri, também foram discutidas propostas feitas por presidentes autônomos de um novo Pacto de Moncloa para enfrentar a crise econômica do país, em referência aos acordos entre os partidos espanhóis fechados em 1977 para conduzir a Espanha do franquismo para a democracia, firmados no Palácio de Moncloa, em Madri.