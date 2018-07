Espanha reconhece oposição síria A Espanha anunciou nesta quinta-feira que decidiu reconhecer a Coalizão Nacional Síria, de oposição ao regime do presidente Bashar Assad, como representante legítima do povo. O governo do primeiro-ministro, Mariano Rajoy, também convidou o chefe da oposição síria, Ahmed Moaz al-Khatib, a visitar a Espanha.