Espanha reforça segurança e proíbe circulação de caminhões na Semana Santa

MADRI - As principais cidade espanholas e aquelas que na Semana Santa recebem um grande número de pessoas reforçarão as medidas de segurança para evitar ataques terroristas, durante as grandes concentrações de pessoas que deve ocorrer nos próximos dias.

Como aconteceu na semana do Natal após o atentado de Berlim, as autoridades espanholas reforçarão a segurança durante o período de férias da Semana Santa, especialmente durante as procissões religiosas, entre elas o controle de acesso a veículos em áreas movimentadas.

Além das medidas habituais, a Câmara municipal de Madri proibirá a circulação de veículos de mais de 3,5 mil quilos na zona central nos dias de procissão, salvos ônibus de transporte de turistas, unidades móveis de televisão e veículos autorizados pela Polícia.

Em Castela e Leão, onde a Semana Santa tem categoria de Interesse Turístico Internacional em cidades como Zamora, León e Valladolid, os reforços acontecerão com a instalação de barreiras e veículos policiais para impedir a passagem de veículos não autorizados em zonas de amplas concentrações de pedestres.

Na cidade de Málaga também está previsto um dispositivo especial com a instalação de um sistema de videovigilância integrado por 17 câmaras e a proibição de entrada de caminhões que superem os 7,5 mil kg na zona mais central. No caso de Sevilla, uma das cidades mais visitadas destas comemorações religiosas, foi reforçado o dispositivo de segurança com 3,2 mil efetivos, 12% a mais que no ano passado.

A região de Catalunha também limitou a circulação de veículos pesados em zonas de núcleos urbanos onde estão previsto atos de grande assistência, enquanto em Murcia será proibido o acesso de caminhões de mais de 3,5 mil quilos e haverá barreiras feitas com veículos policiais. / EFE