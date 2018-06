Espanha resgata 227 imigrantes no Estreito de Gibraltar

SEVILHA - Agentes do Salvamento Marítimo e da Guarda Civil da Espanha resgataram nesta segunda-feira, 11, 227 imigrantes em águas do Estreito de Gibraltar em 23 embarcações vindas do Marrocos. Segundo a organização, a maioria dos imigrantes era de subsaarianos, 27 mulheres e três crianças. Todos os resgatados foram levados a Tarifa, na província sulina de Cádiz.

Apenas um resgate foi realizado por uma patrulheira da Guarda Civil, os outros foram efetuados pelo Salvamento Marítimo.

Os imigrantes resgatados nesta segunda se somam aos 84 resgatados no fim de semana. As boas condições meteorológicas registradas nos últimos dias encorajam os imigrantes subsaarianos a cruzar o Estreito de Gibraltar em busca de novas oportunidades no território espanhol. / EFE