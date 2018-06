Espanha salda ? 1,1 bi em dívidas regionais atrasadas

Diante de uma grave crise de liquidez, as administrações regionais estão recorrendo cada vez mais ao fundo de resgate do governo central para acertar suas contas. Na Espanha, um país altamente descentralizado, as regiões respondem por mais de um terço de todos os gastos.

Segundo o ministério, o fundo federal já pagou quase 50% de todas as dívidas regionais atrasadas. A maior parte do fundo, de 18 bilhões de euros, está sendo usada para saldar dívidas das regiões. As informações são da Dow Jones.