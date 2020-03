Espanha supera número de mortes da China por coronavírus com 3.445 vítimas

LEIA TAMBÉM > Príncipe Charles está infectado com o coronavírus

MADRI - A Espanha superou o número de mortes registradas na China em decorrência do novo coronavírus, com 3.445 vítimas desde o início do surto, 738 delas nas últimas 24 horas. Os dados foram fornecidos nesta quarta-feira, 25, pelo Ministério da Saúde.

Apenas a Itália apresenta número superior ao da Espanha, que também viu aumentar em 20% o número de novos casos diagnosticados em um dia, de 39.673 a 47.610, à medida que as autoridades aumentam a capacidade de realizar testes em seus cidadãos.

A China, país onde a pandemia começou, registrou até o momento 3.281 mortes. Depois de uma semana e meia de confinamento quase total para os espanhóis, que deve prosseguir até 11 de abril, o governo advertiu que esta semana seria "difícil", mas que acredita que o país está próximo de atingir o pico de contágios.

Apesar de registrar o maior número de mortes em um dia no país desde o início do surto, o Ministério da Saúde também anunciou um aumento expressivo no número de pacientes curados, que quase 3.800 a 5.367.

Mais da metade das mortes (53%) se concentram na região de Madri, a mais afetada pela epidemia tanto em nortes como em casos diagnosticados, que registrou 290 mortes nas últimas 24 horas.

Diante da sobrecarga dos sistema de saúde e funerário, as autoridades regionais instalaram um hospital em um centro de convenções que poderá receber até 5.500 leitos e prepararam uma pista de gelo para funcionar como necrotério. / AFP