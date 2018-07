Espanha tem mais de 5 milhões de desempregados O número de desempregados na Espanha subiu 295.300 no quarto trimestre de 2011, na comparação com o terceiro trimestre, para 5,27 milhões. O número é igual a 22,85% da força de trabalho, mais de duas vezes a taxa média de desemprego da zona do euro, que ficou em 10,3% em novembro, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela agência de estatísticas Eurostat. No terceiro trimestre do ano passado, a taxa de desemprego da Espanha havia ficado em 21,52%. Já o Instituto de Estatísticas Nacionais da Espanha reportou que no final de dezembro de 2011, 48% dos desempregados eram jovens com menos de 25 anos de idade. A Espanha tem atualmente 1,6 milhão de lares sem nenhuma pessoa com um emprego formal.