Espanha tem mais um dia sem registros de mortes por covid-19

A Espanha passou nesta segunda-feira, 8, mais um dia sem registrar mortes por covid-19, com o número oficial de vítimas permanecendo em 27.136 no país, enquanto as infecções nas últimas 24 horas ficaram em 48, chegando a 241.717 casos, de acordo com informações do Ministério da Saúde local.

Nos últimos sete dias, foram 56 mortes registradas, 31 delas na região de Madri, a mais afetada pela pandemia. No mesmo período, ocorreram 717 novos casos em todo o país, segundo o Ministério, que se baseia em informações enviadas pelas autoridades regionais.

No dia 1º deste mês, foi a primeira vez que não foi relatada nenhuma morte após o início da pandemia na Espanha, assim como no dia seguinte também não houve registro de vítimas.

Desde então, o Ministério da Saúde relatou praticamente uma única morte por dia, embora com ajustes semanais nos dados.

Precisamente, os desequilíbrios e divergências no número de infectados e mortos pela pandemia da covid-19 são motivos de controvérsia na Espanha, onde os dados diários oferecidos pelo governo, às vezes, não coincidem com os publicados pelas regiões individualmente.

Além disso, o número de óbitos oficiais é muito menor quando comparado a outras fontes de informação sobre mortalidade no mesmo período. /EFE