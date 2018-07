Espanha: tensão entre Argentina e YPF diminuiu

"Isso parece estar no caminho certo", comentou ele, segundo foi divulgado pela agência estatal de notícias EFE. Entretanto, López também disse que não teve contato com as autoridades argentinas nas últimas horas.

Nos últimos dias têm crescido as especulações de que a Argentina está estudando a expropriação de parte da YPF, afiliada da Repsol no país. Ontem, o governo espanhol alertou a Argentina que poderia haver alguma espécie de retaliação no caso de uma intervenção forçada na companhia. As informações são da Dow Jones.