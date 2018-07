Espanha terá imposto sobre energia nuclear e renovável

O imposto sobre energia verde, como a fotovoltaica, solar e eólica, deverá gerar cerca de 850 milhões de euros em arrecadação, enquanto o imposto sobre energia nuclear e hidrelétrica e outros ajustes no sistema de energia devem representar mais 1,9 bilhão de euros, diz o jornal.

O novo imposto fará parte de uma reforma do setor de energia que deve ser aprovada nesta semana ou na seguinte. A reforma tem como objetivo eliminar um crescente déficit tarifário do governo. As informações são da Dow Jones.