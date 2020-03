Espanha ultrapassa marca de 2 mil mortos por coronavírus

MADRID - A Espanha superou a marca das 2 mil mortes provocadas pelo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde da Espanha, o número de pessoas vitimadas pelo vírus chegou a 2.182 nesta segunda-feira, 23.

Ainda de acordo com o ministério, apenas nas últimas 24 horas, 462 pessoas morreram da doença no país, que já é um dos mais afetados no mundo pela pandemia, ao lado da Itália.

Além do número total de mortes, o número de casos vem aumentando significativamente em território espanhol. O número de casos confirmados saltou de 28.752 para 33.089.

A Espanha vem adquirindo testes em grande volume para aumentar a capacidade de detecção do vírus. Do total de infectados, até o momento, 3.355 foram curados e 2.355 estão em unidades de cuidados intensivos./ AFP