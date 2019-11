Espanha vai às urnas para segunda eleição geral em 2019

MADRI - A Espanha vai às urnas neste domingo, 10, para a segunda eleição geral no país em 2019 e a quarta eleição em quatro anos. O objetivo é destravar o diálogo político e permitir a formação de um bloco no Parlamento, abrindo caminho para que um dos partidos possa governar. O pleito também ocorre em momento de forte tensão política na Catalunha, com a atuação de grupos radicais independentistas.

Para Entender Eleições na Espanha: Guia para entender a votação Espanhóis vão às urnas neste domingo pela quarta vez em quatro anos

Às 9 horas locais (5 horas em Brasília), os quase 23 mil centro de votação foram abertos. Cerca de 37 milhões de espanhóis estão aptos a votar. Nesta eleição, a 14ª desde a restauração da democracia no país, poderão votar 226.771 novos eleitores, que completaram 18 anos desde o pleito anterior, realizado no mês de abril.

Neste domingo serão eleitos 350 membros do Congresso dos Deputados e 208 dos 265 integrantes do Senado - os 57 restantes são definidos pelos parlamentos regionais. Os maiores partidos que disputam as eleições espanholas são o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), atualmente no poder de forma interina, o conservador Partido Popular (PP), o liberal Ciudadanos, a coalizão de esquerda Unidas Podemos e o ultradireitista Vox.

Para Entender Guia para entender por que a Catalunha quer se separar da Espanha Movimento ganhou força em 2017; entenda os principais motivos dos separatistas

Para garantir a segurança na votação, o governo montou um esquema de segurança que conta com 93 mil agentes em toda a Espanha, incluindo membros da Polícia Nacional, da Guarda Civil e das polícias das comunidades autônomas. /EFE