Espanha vai integrar Conselho de Segurança da ONU

"Nós não poderíamos abandonar nossos princípios em prol de conseguir mais votos", disse o ministro dos Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, de acordo com a agência estatal turca Anadolu.

Mais cedo, Venezuela, Nova Zelândia, Angola e Malásia foram eleitas para integrar o Conselho. Os cinco vencedores vão se juntar ao órgão em 1º de janeiro e servir até 2016 como membros sem poder de veto. Eles vão substituir Argentina, Austrália, Luxemburgo, Coreia do Sul e Ruanda.

As votações são secretas e, para vencer, cada país precisa obter o apoio de dois terços dos membros da Assembleia Geral presentes. Caso todos os 193 integrantes participem, então um país precisará de 129 votos para ser eleito.

O diretor do Human Rights Watch para a ONU, Philippe Bolopion, expressou preocupação com a nova composição da cúpula. "Os novos membros do Conselho de Segurança podem se provar mais problemáticos em questões de direitos humanos, com a saída de países favoráveis aos direitos e a chegada de outros com históricos ruins de votação", afirma em declaração. Fonte: Associated Press.