Espanhóis criticam o governo na internet após ebola

No Twitter, os comentários se dividem entre medo de sair de casa e críticas ao governo e à própria população. "Três mil pessoas morrem de ebola e todos [ficam] tranquilos, chega à Espanha e começa o pânico. Mas claro, ''apenas'' eram africanos", criticou a usuária @silviavidal96.

"Estou um pouco aterrorizado pelo tema do ebola, aqui na Espanha até agora era uma palavra tabu, mas agora está causando pânico", comentou @AGSVCF. "Que medo, já há contágios do ebola na Espanha. Estou a ponto de não sair de casa", escreveu @sanjoseva.

A ministra da Saúde da Espanha, Ana Mato, tem sido um dos principais alvos de críticas dos usuários do microblog. "Preocupa mais que o ebola chegou à Espanha ou que Ana Mato seja a maior autoridade para solucionar a crise?", questionou @rr_vega.

De acordo com matéria divulgada pelo jornal El País, o médico da primeira equipe a tratar da auxiliar de enfermagem afirmou que o processo envolveu diversos riscos de infecção. Ele precisou tirar e colocar o uniforme de proteção cerca de 13 vezes e usar uma bata curta nas mangas. O médico também disse ter descoberto o resultado positivo da análise do vírus pelo noticiário, não pela autoridade competente.

Em comentário na página do El País no Facebook, o usuário José Manuel Romera Esteban ironizou: "Diz o conselheiro de saúde de Madri ''quem manda o médico ser tão alto'', um médico de saúde pública tem que ser baixo e os da saúde privada, altos, para isso que tratam as pessoas de classe alta".

Outros usuários sugerem perguntar à ministra quantos mortos e contagiados é necessário para que se demita, como fez Juan Aguerre. "Me encantou o ''spanish way of thinking'': acusamos a enfermeira, depois matamos seu cão e pronto, assunto resolvido. É de um conto de fadas", disse Glorieta Fuentes-Zúñiga.