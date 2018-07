Espanhóis e eslovenos protestam contra austeridade

"Estamos aqui para dizer ao governo que a segurança tem que ser prioridade", disse o porta-voz do Sindicato Unificado de Polícias da Espanha, José Maria Benito. Segundo ele, policiais temem que os cortes orçamentários significarão condições de trabalho mais precárias. Benito acrescentou que 15 mil oficiais que deixaram a corporação ainda não foram substituídos. "Em tempos de convulsão social, precisamos de uma resposta policial adequada", defendeu.

Na Eslovênia, milhares de pessoas protestaram contra cortes de salário e outras medidas de austeridade. A manifestação deste sábado na capital Liubliana foi organizada por vários sindicatos de trabalhadores, que argumentam que o pacote do governo não acabará com a crise, mas apenas aprofundará a pobreza no país. "Os salários dos trabalhadores não causaram esta crise", afirmou o líder sindical Dusan Semolic, durante o protesto. As informações são da Associated Press.