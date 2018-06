Espanhóis fazem panelaço contra austeridade

A funcionária pública Maria Costa, de 34 anos, levou seus dois filhos para o protesto. "Nós não pressionamos os bancos a emprestarem quantias absurdas de dinheiro a especuladores imobiliários gananciosos, mas eles querem que nós paguemos pelos erros deles", opinou Maria.

Com uma taxa de emprego próxima de 25%, o governo da Espanha colocou em prática duras medidas de austeridade, enquanto os parceiros do país na zona do euro ofereceram uma linha de até 100 bilhões de euros para ajudar o sistema financeiro, afetado pelo estouro da bolha no setor imobiliário. "Eles querem apenas nos enganar quando pedem a nós que paguemos com os cortes nos serviços públicos", afirmou a estudante Laura Lavinia, de 19 anos. As informações são da Associated Press.