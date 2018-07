Espanhóis protestam contra cortes na educação e saúde Dezenas de milhares protestaram, neste domingo, na Espanha contra cortes de gastos nas áreas de Educação e Saúde. A taxa de desemprego no país é de 24,4%, sendo que mais de metade dos espanhóis com menos de 25 anos está sem emprego. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, introduziu medidas de austeridade nos seus cinco meses no cargo.