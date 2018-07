Espanhóis protestarão no Parlamento nesta tarde O Parlamento da Espanha está com a aparência de uma fortaleza nesta terça-feira, horas antes de um protesto contra a maneira com que o governo conservador está gerenciando a crise econômica. Cerca de 1,3 mil policiais farão a segurança do local. A manifestação, que acontecerá sob o slogan "Ocupe o Congresso", deve atrair pessoas de toda a Espanha. A previsão é que comece nesta tarde.