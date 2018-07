Espanhóis saem às ruas para exigir renúncia de Rajoy Milhares de pessoas concentraram-se nesta quinta-feira diante do diretório do Partido Popular (PP, conservador) em Madri para exigir a renúncia do primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, em meio a denúncias de que ele teria recebido centenas de milhares de euros provenientes do caixa 2 de seu partido antes de ser eleito chefe de governo, em 2011.