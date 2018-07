Espanhóis voltam a protestar contra o governo em Madri Alguns milhares de manifestantes voltaram a se concentrar no centro de Madri nesta quarta-feira, após os violentos protestos que aconteceram ontem perto do Parlamento, na praça Netuno e no Passeio do Prado. Nesta quarta-feira, contudo, os protestos eram pacíficos até o final da tarde e o trânsito na região não chegou a ser interrompido. Centenas de policiais formaram um corredor para deixar o tráfego fluir, enquanto os manifestantes protestavam pacificamente contra as medidas de austeridade do governo, informou o website do jornal El País.