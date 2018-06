Espanhol condenado em Cuba cumprirá pena em Madri

Barrios, que atua em uma organização da juventude do Partido Popular (direita), perdeu o controle do carro e sofreu um acidente no dia 22 de julho no leste de Cuba, matando os dois passageiros, Payá e Cepero.

Carromero chegou ao Aeroporto Internacional de Madri com uma escolta policial ao lado de Miguel Vives, outro cidadão espanhol, condenado a 18 anos de prisão em Cuba por tráfico de drogas. Os governos cubano e espanhol aplicaram um acordo bilateral, forjado em 1998, que permite o fortalecimento recíproco de julgamentos criminais. As informações são da Associated Press.