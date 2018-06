Espanhol envolvido em acidente é julgado em Cuba

BAYAMO, CUBA - Começou nesta sexta-feira, 5, em Cuba, o julgamento do jovem espanhol Angel Carromero, o motorista do carro que bateu e matou o conhecido dissidente Oswaldo Payá e um correligionário.

Veja também:

Blogueira e opositora cubana Yoani Sánchez é presa

Carromero está preso desde julho, quando aconteceu o acidente. "Esperem que se faça o julgamento e veremos como se dão as coisas. Estamos otimistas", afirmou na entrada do tribunal o cônsul da Espanha Tomas Rodriguez Pantoja.

O jovem espanhol e o sueco Jens Aron Modig estavam na parte dianteira do veículo, enquanto Payá e o outro dissidente, Harlod Cepero, estavam na parte traseira, quando o carro saiu da estrada e chocou-se com uma árvore.

As autoridades cubanas afirmam que o motorista ultrapassou a velocidade permitida e Carromero reconheceu publicamente que perdeu o controle do automóvel. De acordo com a legislação de Cuba, por causa das mortes no acidente, o espanhol pode pegar até 10 anos de prisão.

As informações são da Associated Press