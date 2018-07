ESPECIAL-Boom populacional anuncia grandes mudanças econômicas

À medida que o número de habitantes do planeta chega a 7 bilhões, seus colegas contemporâneos estão cautelosamente confiantes de que o clérigo espanhol continuará sendo sinônimo de julgamento injustificável.

Com a população mundial caminhando para a marca de 9 bilhões até 2050, os economistas estão depositando sua fé na inovação tecnológica contínua e na mão invisível dos preços de mercado para conduzir a um uso mais eficiente e sustentável dos recursos naturais finitos ao invés de uma luta mortal até o fim pela última gota de água ou barril de petróleo.

"Provou-se que Malthus estava errado nos últimos 200 anos, então por que ele deveria estar certo nos próximos 100?", perguntou Robert Aliber, professor de economia e finanças internacionais da Universidade de Chicago.

Parte da resposta a essa pergunta retórica pressupõe avanços ininterruptos em tecnologia e produtividade do tipo que Malthus, que escreveu sua tese antes da Revolução Industrial, foi incapaz de prever.

Como disse Willem Buiter, economista-chefe do Citi, o mundo estaria condenado há muito tempo se tivesse ficado preso nos modos de produção em grande parte artesanais que eram familiares a Malthus.

"Há sempre um cenário malthusiano que fará o mundo entrar em colapso. Vem sendo uma disputa entre a exaustão e inovação de recursos, e até agora a inovação tem vendido", disse Buiter.

"Temos vários milhares de anos de história humana que apoiam isso, então estou razoavelmente otimista".

MUDANÇA NO JOGO

Ainda assim, o rápido crescimento econômico da China e da Índia, ambas com populações de mais de 1 bilhão, está mudando a equação.

"Quando você tem China, Índia e Brasil, que são tão grandes e crescem tão rápido, você vai ter uma grande reorganização, se não uma ruptura, da ordem econômica mundial", avaliou o professor Lawrence Haddad, diretor do Instituto de Estudos de Desenvolvimento na Universidade de Sussex, na Inglaterra.

"Nós veremos um ajuste maciço nos próximos 15 a 20 anos. Estamos apenas começando a vê-lo", acrescentou.

Alguns países estão introduzindo impostos sobre a emissão de carbono para refletir a não-renovabilidade dos combustíveis fósseis e induzir os consumidores a mudarem a maneira de se comportar. O fato de a água ser gratuita para boa parte dos agricultores, que usam 70 a 80 por cento da água do mundo, leva a um enorme desperdício, acrescentou Buiter.

"Ou os preços ou as políticas terão que mudar. De uma forma ou de outra, teremos que racionar essas coisas", disse ele. "A mudança técnica não pode fazer tudo por nós. Podemos escolher: podemos ter racionamento físico, que é difícil e ineficiente, ou alguma forma de racionamento de preços".

Para avaliar o tamanho das mudanças de comportamento que os formuladores de política deverão provocar, Lester Brown, presidente do Instituto de Políticas para a Terra, uma organização ambiental em Washington, calculou o impacto sobre os recursos naturais mundiais se, conforme ele projeta, o Produto Interno Bruto per capita da China (medido com paridade de poder de compra) alcançar o dos Estados Unidos até 2035 - e se os chineses gastarem a sua renda mais ou menos como fazem os norte-americanos.

A China usaria quatro quintos do papel mundial e 70 por cento da produção atual de grãos do mundo. Se na China houver três carros para cada quatro pessoas, como ocorre nos EUA, a China consumiria quase toda a produção de petróleo do mundo.

"A população mundial está excedendo seus sistemas de suporte básicos. É por isso que as florestas mundiais estão encolhendo, a pesca está em colapso, os gramados estão se transformando em desertos com o excesso de pastoreio, o solo está em erosão e os lençóis freáticos estão diminuindo em 18 países que possuem metade da população mundial", alertou Brown. "Portanto, estamos usando tudo em excesso".