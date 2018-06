Especialistas da Otan aconselham Ucrânia a melhorar segurança nuclear Especialistas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) visitaram a Ucrânia para aconselhar as autoridades locais a melhorar a segurança das usinas nucleares, gasodutos e a infraestrutura em geral em meio à violência crescente e aos temores de conflito com a Rússia, disseram autoridades nesta quarta-feira.