Especialistas debatem no Rio crise em países islâmicos

Sob o impacto dos protestos contra o filme Inocência dos Muçulmanos, que provocou uma onda de manifestações em países islâmicos, representantes da ONU, da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) discutem hoje no Rio a instabilidade no mundo islâmico, a Primavera Árabe e a crise econômica que atinge os países ricos, entre outros temas.

Será a nona edição da Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana, promovida pela Fundação Konrad Adenauer e pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), com apoio da Delegação da UE no Brasil. O tema do encontro, no Hotel Windsor Atlântica, no Leme, zona sul, é Segurança e Responsabilidade em um Mundo Multipolar.

"A proposta é unir, às teorias e discussões, soluções que possam ser aplicadas por meio de uma parceria entre os países, dentro da legislação internacional. Por isso, reunimos de professores renomados da área de direito internacional, a políticos influentes, militares e pensadores", explicou o representante da Fundação Konrad Adenauer no Brasil, Felix Dane.

Os palestrantes vão se dividir, ao longo do dia, a partir das 9 horas, em cinco painéis. O primeiro terá será sobre o tema geral da reunião; o segundo abordará "Estratégias e ferramentas para alcançar a segurança responsável"; o terceiro será sobre "Potenciais riscos futuros para a segurança no Atlântico; o quarto discutirá o "Livro Branco da Defesa e legislação internacional"; e o quinto vai ser sobre "Desafios e oportunidades para cooperação estratégica entre o Sul e o Norte".

Entre os participantes, estarão o embaixador Guilherme Patriota, da Presidência da República; Walter Stevens, diretor do Departamento de Planejamento e Gestão de Crises da União Europeia; Edmond Mulet, subsecretário Geral de Operações de Paz da ONU; Jürgen Menner, do Ministério da Defesa da Alemanha e outros nomes.