Especialistas debatem questão nuclear do Irã na semana

Os especialistas se reunirão às margens da conferência preparatória para a revisão do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) de 1970, que será revisto no próximo ano. As conversas, que servirão de preparação para as negociações de ministros em maio, serão a portas fechadas.

Ontem, o IRNA, jornal estatal do Irã, publicou que inspetores nucleares internacionais planejam visitar duas instalações de urânio do Irã nos próximos dias, segundo o porta-voz do departamento atômico do Irã, Behrouz Kamalvandi. Para ele, isso cumpriria as demandas feitas pelo observador nuclear das Nações Unidas. Fonte: Associated Press.