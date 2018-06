Especialistas em leis da guerra ajudam rebeldes anti-Assad Quando Ibrahim Olabi, aluno do segundo ano do curso de direito na Grã-Bretanha, concluiu sua apresentação a um grupo de rebeldes sírios, os guerrilheiros tinham algumas perguntas a fazer. Pela teoria do "efeito colateral", questionaram, era permitido fazer civis que estavam cercados com forças do regime em dois vilarejos xiitas de Alepo passarem fome? Olabi consultou grupos humanitários e professores antes de explicar que a lei nesse caso não era clara: os rebeldes podem impor um cerco a alvos militares com algum "efeito colateral", mas, ao mesmo tempo, deve ser permitida a saída de civis.