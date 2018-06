Especialistas nucleares da ONU visitarão o Irã no sábado

Especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) "visitarão Teerã no dia 18 de janeiro para preparações da implementação do acordo de Genebra", disse nesta segunda-feira o porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã, Behrouz Kamalvand, segundo a agência de notícias Irna.

Teerã concordou em novembro em reverter parte de suas atividades nucleares e interromper novos avanços em troca da liberação de bilhões de dólares em ativos congelados e alívios limitados de sanções que engasgam sua economia.

O acordo interino entre o Irã e o chamado P5+1 - grupo formado pelos membros permanentes do Conselho de Segurança (Reino Unido, França, China, Rússia e Estados Unidos) mais a Alemanha - passará a valer em 20 de janeiro.

"A maior parte do plano de ação conjunta entre Irã e o P5+1 diz respeito a acordos entre nós e a AIEA", disse Kamalvand. "Estamos negociando com os lados aspectos relacionados a inspeções e vigilância" do programa nuclear que a AIEA deve levar adiante", disse ele. Fonte: Dow Jones Newswires.