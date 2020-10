'Espero comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos EUA', diz Bolsonaro sobre Trump

BRASÍLIA - Próximo da reta final das eleições norte-americanas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 20, que espera comparecer à posse de Donald Trump como mandatário reeleito. Em evento no Palácio do Itamaraty com a presença de representantes americanos, o chefe do Executivo disse que seu apoio "é de coração" e que não o esconde. Ele ressaltou ainda a boa relação com os Estados Unidos.

"Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer a posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não preciso esconder isso. É do coração", afirmou. Bolsonaro disse que sua manifestação de apoio a Trump segue a linha de "respeito ao povo americano" e ocorre também em retribuição à consideração do presidente norte-americano com o Brasil. Ao finalizar a fala, Bolsonaro se despediu dos representantes norte-americanos presentes no local dizendo "até dezembro, se Deus quiser".

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concorre neste ano à reeleição contra o candidato do partido Democrata, Joe Biden. De acordo com pesquisas de intenção de votos, Biden está na frente de Trump na disputa, que ocorre em novembro.

No breve discurso, Bolsonaro também agradeceu a ajuda de Trump para a a entrada no Brasil na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). "Eu quero agradecer ao Trump por estar na vanguarda da nossa entrada na OCDE", disse. Bolsonaro destacou em sua fala que desde o primeiro contato que teve com Trump nasceu entre as duas autoridades um "sentimento de cooperação de buscar o bem para os países". Cada vez mais Brasil e Estados Unidos retomam aquela amizade que nasceu em 1822, com toda certeza", comentou o pre'sidente.

Na viagem ao Brasil, os americanos anunciaram uma série de investimentos no País, criticaram abertamente a chinesa Huawei e deixaram claro que esperam que o Brasil escolha empresas de outras nacionalidades para a construção de sua infraestrutura 5G.

A tecnologia 5G é a quinta geração das redes de comunicação móveis. Ela promete velocidades até 20 vezes superiores ao 4G. Em ambiente controlado, as redes 5G podem ter velocidades de até 1 gigabit por segundo (Gbps). Assim, permite um consumo maior de vídeos, jogos e ambientes em realidade virtual. Além disso, promete reduzir para menos da metade a latência, tempo entre dar um comando em um site ou app e a sua execução – dos atuais 10 milissegundos para 4 ms. Em algumas situações, a latência poderá ser de 1 ms, importante, por exemplo, para o desenvolvimento de carros autônomos.