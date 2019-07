'Espero rápida retomada de negociações nucleares com a Coreia do Norte', diz Pompeo

BANGOC - O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse nesta quarta-feira, 31, que está muito esperançoso quanto a uma rápida retomada das negociações com a Coreia do Norte sobre a desnuclearização da Península Coreana, apesar dos recentes testes com mísseis balísticos de curto alcance feitos por Pyongyang.

A repórteres às margens de um fórum de segurança na Tailândia, Pompeo disse que trabalhos preliminares para uma retomada das conversas foram feitos, mas apontou que nenhuma data foi definida.

Ele afirmou que espera a presença do ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte ao encontro em Bangcoc. Se o ministro norte-coreano realmente for ao evento, Pompeo disse estar confiante de que os dois se reunirão.

As negociações entre americanos e norte-coreanos estão paralisadas desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se reuniram em fevereiro, em Hanói. / AP