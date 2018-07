Espetáculo de 'Velho Oeste' termina com três feridos a tiros nos EUA

Um espetáculo inspirado no Velho Oeste no Estado americano de Dakota do Sul acabou com um saldo de três turistas feridos, em um tiroteio que era para ter sido uma simulação.

O incidente aconteceu durante uma atração de verão comum na região de Hill City, em que caubóis voluntários simulam tiroteios diante de uma audiência de mais de cem pessoas e arrecadam fundos para organizações de caridade, segundo o jornal local WFC Courrier.

As armas usadas costumam estar vazias. Mas, na noite da última sexta-feira, três observadores do espetáculo foram feridos. Uma testemunha declarou que a origem dos ferimentos parece ter sido uma mesma arma.

A presidente da Câmara de Comércio de Hill City, Brenda Nolting, disse ao Courrier que, depois do ocorrido, é possível que o espetáculo de caubói deixe de ser realizado. "(O show) é feito há anos. Isso é algo terrível, um choque para todos aqui."

Feridos

Segundo o site da rede de TV local Koda News, os três feridos foram levados ao hospital, mas nenhum corria risco de morte.

O comandante da polícia local não deu detalhes sobre o ocorrido, mas disse que os tiros parecem ter sido acidentais.

O incidente teria ocorrido no final do espetáculo, relatou à rede a cinegrafista do show, Phyllis Masten.

"Duas pessoas atrás de mim começaram a gritar que tinham sido atingidas, e então (vi) sangue por toda a parte. Ainda estamos tentando entender como isso aconteceu", disse ela.