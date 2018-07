Espião chinês é preso pelo governo da Rússia

Os serviços de inteligência da Rússia confirmaram ontem a detenção de um espião chinês, acusado de tentar obter informações sobre o sistema de mísseis russo, como parte dos esforços de Pequim de modernizar seus armamentos.

Tun Sheniyun foi detido em outubro do ano passado e sua prisão foi mantida em sigilo até ontem, quando foi indiciado. O chinês, que trabalhava como intérprete de delegações chinesas que visitavam a Rússia, tentou comprar os documentos de um sistema de mísseis terra-ar S300, de longo alcance. Tun seguiria orientações do Ministério de Segurança Estatal chinês e, se for condenado, pode pegar pelo menos 20 anos de prisão.

Quinze mísseis S300 foram vendidos para a China no ano passado. O projétil tem alcance num raio de 144 quilômetros, e pode atingir um alvo a até 27 quilômetros de altitude. Pequim também tem a licença de fabricação do S300. A própria Rússia, entretanto, substituiu os mísseis por um sistema mais moderno, o S400.

Os clientes de armamentos russos - o país é o segundo mais exportador de armas do mundo - constantemente reclamam da manutenção técnica dos armamentos comprados de Moscou.

Nos últimos anos, a Rússia baniu a venda do sistema de mísseis S300 para Irã e Síria por pressão da comunidade internacional.

Por décadas, Pequim foi o principal comprador de armamentos russos, incluindo aeronaves e submarinos. Os atuais projetos armamentistas chineses ainda combinam antigos sistemas soviéticos com a nova tecnologia chinesa. O primeiro porta-aviões construído pela China, revelado em agosto, é uma remodelação de um navio soviético.

Em setembro, dois professores de uma academia militar de São Petersburgo foram acusados de espionagem por supostamente vender segredos militares russos para a China. Em 2007, quatro oficiais do Ministério da Defesa russo foram sentenciados a 11 anos de prisão pela venda de tecnologia de mísseis para Pequim por US$ 2 milhões.

A prisão divulgada dias antes da visita do primeiro-ministro russo Vladimir Putin à China. O país é o primeiro a receber o agora candidato à presidência nas eleições de 2012. Na semana passada, Putin e o atual presidente, Dmitri Medvedev, confirmaram a candidatura do premiê em vez da reeleição de Medvedev. / AP