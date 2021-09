Espiões do Kremlin casados, uma missão sombria em Moscou e agitação na Catalunha

Michael Schwirtz e José Bautista, The New York Times, O Estado de S.Paulo

BARCELONA, Espanha - Na primavera de 2019, um emissário do principal líder separatista da Catalunha viajou para Moscou em busca de uma tábua de salvação política.

O movimento de independência na Catalunha, a região semiautônoma do nordeste da Espanha, foi amplamente esmagado após um referendo sobre a ruptura, dois anos antes. A União Europeia e os Estados Unidos, que apoiaram os esforços da Espanha para manter o país intacto, rejeitaram os apelos de apoio dos separatistas.

Mas na Rússia, uma porta estava se abrindo.

Em Moscou, o emissário Josep Lluis Alay, um conselheiro sênior do ex-presidente catalão Carles Puigdemont, se reuniu com funcionários russos, ex-oficiais de inteligência e o neto bem relacionado de um espião mestre da KGB. O objetivo era garantir a ajuda da Rússia para separar a Catalunha do resto da Espanha, de acordo com um relatório da inteligência europeia ao qual o The New York Times teve acesso.

Questionados sobre as descobertas do relatório, tanto Alay quanto Puigdemont confirmaram as viagens a Moscou, que nunca haviam sido relatadas, mas insistiram que elas faziam parte do contato regular com autoridades e jornalistas estrangeiros. Alay disse que qualquer sugestão de que estava procurando ajuda russa era “uma história de fantasia criada por Madri”.

Mas outros documentos confidenciais indicam que a Rússia era um assunto central entre Alay e Puigdemont.

Para a Rússia, o envolvimento com os separatistas se encaixaria na estratégia do presidente Vladimir Putin de tentar semear a ruptura no Ocidente apoiando movimentos políticos divisivos. Na Itália, gravações de áudio secretas revelaram uma conspiração russa para financiar secretamente o partido de extrema direita Liga. Na Grã-Bretanha, uma investigação do Times revelou discussões entre figuras da extrema direita sobre a abertura de contas bancárias em Moscou. E na Espanha, os russos também ofereceram assistência a partidos de extrema direita, de acordo com o relatório de inteligência.

Quer Alay soubesse ou não, muitos dos funcionários que ele conheceu em Moscou estão envolvidos no que ficou conhecido como a guerra híbrida do Kremlin contra o Ocidente. Esta é uma estratégia em camadas que envolve propaganda e desinformação, financiamento encoberto de movimentos políticos, hacking e vazamento de informações (como aconteceu na eleição presidencial dos EUA de 2016) e "medidas ativas" como assassinatos destinados a erodir a estabilidade dos adversários de Moscou.

Não está claro que ajuda, se alguma, o Kremlin forneceu aos separatistas catalães. Mas as viagens de Alay a Moscou em 2019 foram seguidas rapidamente pelo surgimento de um grupo de protesto secreto, o Tsunami Democrático, que interrompeu as operações no aeroporto de Barcelona e interrompeu uma importante rodovia que ligava a Espanha ao norte da Europa. Um relatório policial confidencial da Guardia Civil da Espanha, obtido pelo The Times, concluiu que Alay estava envolvido na criação do grupo de protesto.

Uma transcrição secreta de mensagens de texto de 700 páginas mostra o esforço combinado feito por Alay e outros no círculo de Puigdemont para cultivar laços com os russos ligados ao sistema de inteligência do país.

“Estou pensando muito na Rússia”, disse Alay por mensagem de texto a Puigdemont em 23 de agosto do ano passado. “E hoje em dia é tudo muito, muito complicado.”

Os rumores do envolvimento russo na Catalunha surgiram pela primeira vez logo depois que o governo de Puigdemont realizou o referendo da independência em outubro de 2017. O referendo foi aprovado de forma esmagadora, com os eleitores anti-separatistas em grande parte o boicotando; as autoridades espanholas declararam que ele era ilegal e prenderam os líderes políticos que não fugiram para o exterior.

As autoridades espanholas determinaram posteriormente que agentes de um grupo especializado de inteligência militar russa chamado Unidade 29155, que tem sido ligado a tentativas de golpe e assassinato na Europa, estiveram presentes na Catalunha na época do referendo, mas a Espanha não forneceu evidências de que eles desempenharam um papel ativo.

Muitos líderes da independência catalã acusaram as autoridades em Madri de usar o espectro da interferência russa para manchar o que eles descreveram como um movimento popular de cidadãos comuns. O referendo foi apoiado por uma frágil coalizão de três partidos políticos que rapidamente se dissolveu em disputas sobre ideologia e estratégia. Mesmo enquanto algumas partes pressionavam por um acordo negociado com Madri, Puigdemont, um ex-jornalista, evitou qualquer compromisso.

Questionado sobre o alcance da Rússia, o atual governo catalão sob o presidente Pere Aragones se distanciou de Puigdemont.

“Essas viagens a Moscou não foram feitas em nome do governo catalão e aconteceram sem o conhecimento de Pere Aragones”, disse Sergi Sabria, porta-voz de Aragones. “Essas pessoas nem fazem parte do partido do presidente, que não conhece as agendas dos outros partidos.”

Para reunir os contatos com a Rússia, o The Times baseou-se no relatório de inteligência europeia de 10 páginas, cujo conteúdo foi confirmado por dois funcionários espanhóis; arquivos de casos de duas investigações confidenciais separadas por magistrados em Barcelona e Madri, que incluem a transcrição dos textos, mas não renderam quaisquer acusações relacionadas com as reuniões de Moscou; e entrevistas com políticos e ativistas da independência na Catalunha, bem como funcionários de segurança na Espanha e no exterior.

O relatório de inteligência de junho de 2020 diz que Alay, junto com Alexander Dmitrenko, um empresário russo, buscou assistência técnica e financeira da Rússia para a criação de setores bancários, de telecomunicações e de energia separados da Espanha. A dupla, junto com o advogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, também consultou um líder de um violento sindicato criminoso russo, como parte de um esforço para criar um gasoduto secreto para financiar suas atividades, disse o relatório.

As mensagens de texto, retiradas do telefone de Alay quando ele foi brevemente preso em outubro de 2020, ajudam a corroborar partes do relatório de inteligência.

‘Boas notícias de Moscou’

O movimento de independência catalã vinha ganhando impulso há uma década, mas em 2019 havia caído em desordem.

Nove líderes do movimento estavam presos e logo seriam condenados a longas penas por seus papéis no referendo (neste verão, todos receberam perdão.) Outros fugiram da Espanha, incluindo Puigdemont, que mora na Bélgica e agora é membro do Parlamento Europeu, embora tenha protestado contra o “silêncio das principais instituições europeias”.

A União Europeia declarou o referendo da independência catalã ilegal. A posição da Rússia, em contraste, era mais ambígua. O presidente Vladimir Putin descreveu o movimento separatista catalão como uma punição da Europa por apoiar movimentos de independência na Europa Oriental após a queda da União Soviética.

“Houve um tempo em que eles saudaram o colapso de toda uma série de governos na Europa, sem esconder sua felicidade com isso”, disse Putin. “Falamos sobre padrões duplos o tempo todo. Ai está."

Em março de 2019, Alay viajou para Moscou, poucas semanas depois que os líderes do movimento de independência catalão foram a julgamento. Três meses depois, ele foi novamente.

Na Rússia, de acordo com o relatório de inteligência, Alay e Dmitrenko se reuniram com vários oficiais de inteligência estrangeiros ativos, bem como Oleg V. Syromolotov, o ex-chefe de contra-espionagem do Serviço de Segurança Federal, agência de inteligência doméstica da Rússia, que agora supervisiona o contraterrorismo como vice-ministro do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Alay negou ter encontrado Syromolotov e os oficiais, mas reconheceu ter conhecido Yevgeny Primakov, neto de um famoso mestre espião da K.G.B., a fim de garantir uma entrevista com Puigdemont em um programa de relações internacionais que ele apresentou na televisão do Kremlin. No ano passado, Primakov foi nomeado por Putin para comandar uma agência cultural russa que, segundo autoridades de segurança europeias, costuma servir como fachada para operações de inteligência.

"Boas notícias de Moscou", Alay enviou mais tarde uma mensagem de texto a Puigdemont, informando-o da nomeação de Primakov. Em outra troca, Dmitrenko disse a Alay que a elevação de Primakov “o coloca em uma posição muito boa para ativar as coisas entre nós”.

Alay também confirmou o encontro com Andrei Bezrukov, um ex-oficial condecorado do serviço de inteligência estrangeira da Rússia. Por mais de uma década, Bezrukov e sua esposa, Yelena Vavilova, eram agentes secretos que viviam nos Estados Unidos usando os codinomes de Donald Heathfield e Tracey Foley.

Foi sua história de espionagem, prisão e eventual retorno à Rússia que serviu de base para a série de televisão The Americans. Alay parece ter se tornado próximo do casal. Trabalhando com Dmitrenko, ele passou cerca de três meses no outono de 2020 em uma tradução para o catalão do romance autobiográfico de Vavilova A Mulher que Pode Manter Segredos, de acordo com sua correspondência criptografada.

Alay, que também é professor universitário e escritor, disse que foi convidado por Bezrukov, que agora leciona em uma universidade de Moscou, para fazer duas palestras.

Em cada uma de suas viagens, Alay estava acompanhado por Dmitrenko, de 33 anos, um empresário russo casado com uma catalã. Dmitrenko não respondeu aos pedidos de comentários. Mas as autoridades espanholas o monitoraram e em 2019 rejeitaram um pedido de cidadania dele por causa de seus contatos na Rússia, de acordo com uma decisão do Ministério da Justiça espanhol analisada pelo The Times.

A decisão disse que Dmitrenko “recebe missões” da inteligência russa e também “faz trabalhos diferentes” para líderes do crime organizado russo.

Um Tsunami Político

Poucos meses depois das viagens de Alay a Moscou, a Catalunha explodiu em protestos.

Um grupo que se autodenomina Tsunami Democrata ocupou os escritórios de um dos maiores bancos da Espanha, fechou por dois dias uma rodovia principal entre a França e a Espanha e orquestrou a tomada do aeroporto de Barcelona, ​​forçando o cancelamento de mais de cem voos.

As origens do grupo permaneceram obscuras, mas um dos arquivos confidenciais da polícia afirmou que Alay participou de uma reunião em Genebra, onde ele e outros ativistas da independência finalizaram os planos para a inauguração do Tsunami Democrata.

Três dias depois que o Tsunami Democrata ocupou o aeroporto de Barcelona, ​​dois russos voaram de Moscou para Barcelona, ​​a capital catalã, segundo registros de voos obtidos pelo The Times.

Um deles foi Sergei Sumin, que o relatório de inteligência descreve como coronel do Serviço de Proteção Federal da Rússia, que supervisiona a segurança de Putin e não é conhecido por atividades no exterior.

O outro era Artyom Lukoyanov, filho adotivo de um dos principais conselheiros de Putin, que estava profundamente envolvido nos esforços da Rússia para apoiar os separatistas no leste da Ucrânia.

De acordo com o relatório de inteligência, Alay e Dmitrenko se encontraram com os dois homens em Barcelona para uma sessão de estratégia para discutir o movimento de independência, embora o relatório não oferecesse outros detalhes.

Alay negou qualquer conexão com o Tsunami Democrata. Ele confirmou que se encontrou com Sumin e Lukoyanov a pedido de Dmitrenko, mas apenas para “cumprimentá-los educadamente”.

Mesmo com os protestos diminuindo, os associados de Puigdemont permaneceram ocupados. Seu advogado, Boye, voou para Moscou em fevereiro de 2020 para se encontrar com Vasily Khristoforov, que as agências de segurança ocidentais descrevem como uma figura importante do crime organizado russo. O objetivo, de acordo com o relatório, era alistar Khristoforov para ajudar a estabelecer um canal secreto de financiamento para o movimento de independência.

Em uma entrevista, Boye reconheceu ter se encontrado em Moscou com Khristoforov, que é procurado em vários países, incluindo a Espanha, por suspeita de crimes financeiros, mas disse que eles apenas discutiram questões relacionadas aos processos judiciais de Khristoforov.

No final de 2020, os textos de Alay revelam uma ânsia de manter seus contatos russos felizes. Em conversas com Puigdemont e Boye, ele disse que eles deveriam evitar qualquer declaração pública que pudesse irritar Moscou, especialmente sobre os protestos pela democracia que a Rússia estava ajudando a dispersar violentamente na Belarus.

Puigdemont nem sempre encabeçou o conselho, aparecendo em Bruxelas com a oposição bielorrussa e tuitando seu apoio aos manifestantes, o que levou Boye a enviar uma mensagem a Alay que “teremos de dizer aos russos que isso foi apenas para enganar. ”