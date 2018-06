Espionagem gera conflito entre Indonésia e Austrália

Em Camberra, o primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, defendeu o serviço de inteligência sem confirmar ou negar a informação de espionagem ocorrida em 2009 durante governo anterior.

Abbott afirmou ao Parlamento nesta terça-feira que lamenta qualquer embaraço que a revelação de espionagem tenha causado ao presidente Yudhoyono, mas descartou os pedidos de desculpa e explicações.

Yudhoyono afirmou em sua conta no Twitter que espera uma resposta da autoridade australiana e que os acordos de cooperação bilaterais devem ser revistos como consequência dessa "ação prejudicial".

Analistas descreveram a reação do presidente da Indonésia como o ponto mais baixo na relação bilateral volátil desde 1999, quando a Austrália conduziu as forças da ONU na ex-província da Indonésia do Timor Leste na época da luta sangrenta pela independência. Na ocasião, a Indonésia rompeu um tratado de segurança de quatro anos com a Austrália.

O embaixador da Indonésia na Austrália, Nadjib Riphat Kesoema, deixou a Austrália na manhã desta terça-feira a pedido de seu governo.

O conflito diplomático é o primeiro teste para o governo Abbott, eleito em setembro, que está ansioso para fortalecer relações com seu populoso vizinho antes da incerta eleição na Indonésia marcada para o próximo ano. Fonte: Associated Press.