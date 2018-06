Esposa de líder do Estado Islâmico é detida no Líbano Autoridades libanesas detiveram a esposa e um suposto filho do líder do grupo Estado Islâmico. Segundo informações divulgadas por dois graduados funcionários do governo libanês nesta terça-feira, a mulher tem sido interrogada. Um militar disse que a mulher e a criança foram detidos cerca de dez dias atrás, com documentos falsos.