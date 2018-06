Esposa de ministro indiano é encontrada morta em hotel A esposa do ministro indiano Shashi Tharoor foi encontrada morta na noite de ontem em um hotel cinco estrelas de Nova Délhi, depois de ter se envolvido em uma briga no Twitter com alguém que ela acusava de perseguir seu marido. O corpo de Sunanda Pushkar foi descoberto pelo marido, seu secretário pessoal e funcionários do The Leela Palace, onde o casal havia feito check-in, revelou Deepak Mishra, que chefia a divisão de crimes da polícia de Nova Délhi.